Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktuelle Vermisstensuche nach der 41-jährigen Caroline S.

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Fulda (ots)

Seit dem heutigen Montag (22.06.) wird die 41-jährige Caroline S. aus Hünfeld (Kreis Fulda) vermisst. Caroline S. wurde heute zuletzt gegen 14:45 Uhr im Bereich des Klinikums Fulda gesehen. Sie hat blonde gelockte Haare und trug zuletzt blaue Jeans und ein weißes Oberteil. Die Vermisste könnte in öffentliche Verkehrsmittel eingestiegen sein und ist möglicherweise auf medizinische Hilfe angewiesen. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0661/105-0 an das Polizeipräsidium Osthessen oder jede andere Polizeidienststelle.

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