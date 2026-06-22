PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktuelle Vermisstensuche nach der 41-jährigen Caroline S.

POL-OH: Aktuelle Vermisstensuche nach der 41-jährigen Caroline S.
  • Bild-Infos
  • Download

Fulda (ots)

Seit dem heutigen Montag (22.06.) wird die 41-jährige Caroline S. aus Hünfeld (Kreis Fulda) vermisst. Caroline S. wurde heute zuletzt gegen 14:45 Uhr im Bereich des Klinikums Fulda gesehen. Sie hat blonde gelockte Haare und trug zuletzt blaue Jeans und ein weißes Oberteil. Die Vermisste könnte in öffentliche Verkehrsmittel eingestiegen sein und ist möglicherweise auf medizinische Hilfe angewiesen. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0661/105-0 an das Polizeipräsidium Osthessen oder jede andere Polizeidienststelle.

gefertigt: Waltenberger, PHK

Führungs- und Lagedienst Polizeipräsidium Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 15:50

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

    Osthessen (ots) - Auto kollidiert mit Lkw Stadtallendorf. Am Montagmorgen (22.06.), gegen 3.10 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus dem Odenwaldkreis mit einem VW Passat, welches mit insgesamt vier Personen besetzt war, die A 49 mit aus Richtung Stadtallendorf in Richtung Ohmtaldreieck. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der junge Mann mit einem Lkw, welcher auf ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 14:57

    POL-OH: Einbruch in Hofladen - Rucksack entwendet - Handtasche aus Fahrzeug entwendet

    Vogelsberg (ots) - Einbruch in Hofladen Herbstein. Am Samstag (20.06.), gegen 5.15 Uhr, stellten Mitarbeiter den Einbruch in einen Hofladen in der Straße Erlenweg im Ortsteil Altenschlirf fest. Nach derzeitigem Stand verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 14:55

    POL-OH: Pedelecs entwendet - EC-Karte unterschlagen - Diebstahl von E-Scooter

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Pedelecs entwendet Rotenburg a. d. Fulda. Im Zeitraum von Donnerstagabend (18.06.), 22 Uhr, bis Freitagmorgen (19.06.), 8 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Campingplatzes in der Campingstraße und entwendeten von einem Stellplatz ein rotes und ein olivgrünes E-Bike der Marke "Flyer Bikes". Die Fahrräder waren zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren