Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

Auto kollidiert mit Lkw

Stadtallendorf. Am Montagmorgen (22.06.), gegen 3.10 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus dem Odenwaldkreis mit einem VW Passat, welches mit insgesamt vier Personen besetzt war, die A 49 mit aus Richtung Stadtallendorf in Richtung Ohmtaldreieck. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der junge Mann mit einem Lkw, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, und prallte anschließend von diesem ab. Der 26-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Seine Mitfahrer kamen ebenfalls leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld)

Motorradfahrer schwer verletzt

Schotten. Am Samstag (20.06.), gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Mücke die B 276 aus Richtung Eschenrod kommend in Richtung Schotten. Unmittelbar nach dem Ortsausgang Eschenrod kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Der 63-jährige Mann verletzte sich schwer und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.300 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

Verkehrsunfallfluchten - Hinweise erbeten

Wartenberg. Zwischen Samstag (20.06.), gegen 19 Uhr, um Sonntag (21.06.), gegen 18.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher in der Rudloser Straße in Angersbach mit einem schwarzen Audi und beschädigte diesen am hinteren rechten Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Lauterbach)

Bebra. Am Samstag (20.06.), gegen 7.30 Uhr, befuhr ein blauer VW den Machtloser Weg und touchierte nach derzeitigen Erkenntnissen bei einem Wendemanöver ein Gartentor. Anschließend entfernte sich der Fahrer ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein von der Unfallstelle. Durch den Hinweis aufmerksamer Zeugen konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Bei diesem ergab sich der Verdacht der Alkoholeinwirkung, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 1.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

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