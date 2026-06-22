Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelecs entwendet - EC-Karte unterschlagen - Diebstahl von E-Scooter

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Pedelecs entwendet

Rotenburg a. d. Fulda. Im Zeitraum von Donnerstagabend (18.06.), 22 Uhr, bis Freitagmorgen (19.06.), 8 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Campingplatzes in der Campingstraße und entwendeten von einem Stellplatz ein rotes und ein olivgrünes E-Bike der Marke "Flyer Bikes". Die Fahrräder waren zum Tatzeitpunkt mit einem Drahtseilschloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

EC-Karte unterschlagen

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (18.06.), gegen 15 Uhr, betankte eine 19-Jährige aus der Gemeinde Ludwigsau ihr Fahrzeug auf dem Gelände einer SB-Tankstelle in der Friedloser Straße. Gegen 21.15 Uhr fiel ihr auf, dass sie ihre EC-Karte danach nicht wieder eingesteckt hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahmen Unbekannte die Karte an sich und nutzten diese um Tabakwaren zu bezahlen. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Diebstahl von E-Scooter

Rotenburg a. d. Fulda. Am Freitag (19.06), in der Zeit von 15 bis 19.15 Uhr, entwendeten Unbekannte am Waldschwimmbad in der Straße "Im Heienbach" einen schwarzen E-Scooter der Marke "Segway" (Modell: E3DN, Kennzeichen: 136-HRR). Der Roller war zum Zeitpunkt des Diebstahls mit einem Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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