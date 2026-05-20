Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss (0123721/2026)

Altenburg (ots)

Treben/Lehma. Am Montagabend (19.05.2026) kam es gegen 19:10 Uhr in der Alten Hauptstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Opel-Fahrer setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden VW. Der 25-jährige Fahrer des VW wurde leicht verletzt und kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 0,94 Promille. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden im jeweils hohen vierstelligen Bereich. Gegen den 40-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren durch die Polizei Altenburger Land eingeleitet. (DL)

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