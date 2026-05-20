PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss (0123721/2026)

Altenburg (ots)

Treben/Lehma. Am Montagabend (19.05.2026) kam es gegen 19:10 Uhr in der Alten Hauptstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Opel-Fahrer setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden VW. Der 25-jährige Fahrer des VW wurde leicht verletzt und kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 0,94 Promille. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden im jeweils hohen vierstelligen Bereich. Gegen den 40-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren durch die Polizei Altenburger Land eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 07:28

    LPI-G: (LK ABG) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt (0123368/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am 19.05.2026 gegen 13:14 Uhr auf der Schmöllnschen Landstraße in Höhe der Einmündung zur L2171. Ein 47-jähriger Opel-Fahrer beabsichtigte nach links abzubiegen und übersah dabei einen 39-jährigen Motorradfahrer, welcher sich bereits im Überholvorgang befand. In ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 07:25

    LPI-G: (LK ABG) Schaukasten beschädigt (0123092/2026)

    Altenburg (ots) - Schmölln. Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 15.05.2026 bis zum 19.05.2026 einen Schaukasten sowie den darunter befindlichen Briefkasten des örtlichen Angelvereins in der Ronneburger Straße am Speicher Schloßig. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei Altenburger Land ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die etwas zur Tathandlung oder ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 11:45

    LPI-G: (LK ABG) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Rollstuhlfahrer (0108789/2026)

    Altenburg (ots) - Rositz. Am Sonntag, den 03.05.2026 kam es gegen 10:15 Uhr im Thomas-Müntzer-Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rollstuhlfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Rollstuhlfahrer den Thomas-Müntzer-Weg in Richtung Goethestraße, während der bislang unbekannte Pkw-Fahrer den Weg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren