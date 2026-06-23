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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Außenspiegel geparkter PKW, Gartenstraße 24 in Hünfeld angefahren - Unfallflucht begangen

Fulda (ots)

Ein 52-jähriger Unfallgeschädigter aus Rasdorf parkte seinen schwarzen PKW Kombi VW Passat am 23.06.2026 in der Zeit von 17:15 Uhr bis 18:20 Uhr auf einem Stellplatz am Straßenrand der Gartenstraße in Hünfeld Höhe der Hausnummer 24. Als er zu seinem geparkten PKW zurückkehrte, stellt er am linken Außenspiegel einen frischen Schaden fest. Ein unbekanntes Fahrzeug hat mutmaßlich beim Vorbeifahren mit der rechten Fahrzeugseite/ Außenspiegel den linken Außenspiegel vom PKW des Unfallgeschädigten touchiert und war, ohne sich um den Unfall zu kümmern, einfach weitergefahren. Es wird gegen den unbekannten Verursacher wegen Unfallflucht ermittelt. Dessen Fahrzeug dürfte an der rechten Fahrzeugseite einen korrespondierenden, frischen Lackschaden aufweisen. Die Schadenshöhe am VW Passat Kombi des 52-jährigen Rasdorfers wird auf mindestens 300 EUR geschätzt.

Sollten Zeugen Hinweise auf den Unfallverursacher geben können oder das Unfallgeschehen sogar beobachtet haben, werden sie gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652 / 96580 zu melden.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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