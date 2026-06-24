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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickdiebstahl von Geldbörse

Vogelsbergkreis (ots)

Freiensteinau. Am Dienstag (23.06.), gegen 11.30 Uhr, wurde ein 64-Jähriger aus der Gemeinde Freiensteinau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Im Mühlfeld" Opfer dreister Trickdiebe. Unter dem Vorwand Spenden zu sammeln, sprach ein Unbekannter den Mann auf dem Parkplatz an. Der 64-Jährige übergab dem Unbekannten daraufhin eine kleine Menge Bargeld und stieg in sein Auto ein. Der vermeintliche Spendensammler nutzte diesen Moment, griff durch das geöffnete Fenster der Beifahrerseite und nahm aus einer Tasche die Geldbörse des Mannes. Anschließend stieg der Unbekannte in einen weißen Skoda Kombi, in dem noch weitere Personen saßen. Nach derzeitigen Erkenntnissen baten diese zuvor ebenfalls auf dem Parkplatz um Spenden. Anschließend fuhren die Unbekannten in Richtung Steinau davon.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 170 cm groß, schwarze Haare, weißes T-Shirt mit dem Aufdruck "Spendenaufruf"

Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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