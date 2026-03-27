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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wiederholter Polizeieinsatz mit aggressivem Beschuldigten - mehrere Beamte verletzt

Sonneberg (ots)

Bereits am Mittwoch kam es in Sonneberg zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 33-jähriger Mann für erhebliche Störungen sorgte. Der Mann hatte zuvor bestelltes Essen nicht bezahlt und verhielt sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten äußerst aggressiv. In der Folge wurden mehrere Beamte verletzt - es wurde dazu bereits am Donnerstagvormittag polizeilich berichtet. Am Donnerstagabend dann kam es erneut zu einem Einsatz mit demselben 33-Jährigen im Bereich eines Supermarktes in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Sonneberg. Nachdem dem hinreichend polizeibekannten Mann durch Mitarbeiter des Marktes ein Platzverweis erteilt worden war, kam er diesem nicht nach. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der Beschuldigte äußerst aggressiv. Im weiteren Verlauf kam es zu einem körperlichen Gerangel, in dessen Folge der Mann durch mehrere Beamte zu Boden gebracht werden musste. Dabei wurde mindestens ein Polizeibeamter durch Tritte und Schläge verletzt. Anschließend wurde der 33-Jährige unter Einsatz mehrerer Kräfte von Polizei und Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens fixiert werden. Verabreichte Beruhigungsmittel zeigten nur eingeschränkte Wirkung. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln. Aufgrund des Gesamtzustandes und der Umstände wurde der Beschuldigte in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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