LPI-J: Toskana-Schule Bad Sulza - Banner beschädigt

Weimar/ Weimarer Land (ots) - In den frühen Morgenstunden des Donnerstags kam es auf der Bundesstraße 7 zwischen Umpferstedt und Weimar zu einem Wildunfall. Ein Reh querte kurz vor dem Ortseingang Weimar die Fahrbahn und wurde von einem Pkw erfasst. Der Fahrzeugführer war aus Richtung Umpferstedt unterwegs, als das Tier plötzlich von rechts nach links über die Straße lief. Trotz eines Bremsversuchs konnte eine ...

mehr