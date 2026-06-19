LPI-J: Toskana-Schule Bad Sulza - Banner beschädigt
Bad Sulza (ots)
Über das Wochenende, zwischen dem 12.06. und 15.06.2026 wurde durch Unbekannte ein Banner der Toskana-Schule in Bad Sulza beschädigt. Das große Banner mit dem Schriftzug der Schule hing am Zaun vor dem Schulgebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
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