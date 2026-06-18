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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reh musste nach Wildunfall auf B7 von Polizei erlöst werden

Weimar/ Weimarer Land (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags kam es auf der Bundesstraße 7 zwischen Umpferstedt und Weimar zu einem Wildunfall. Ein Reh querte kurz vor dem Ortseingang Weimar die Fahrbahn und wurde von einem Pkw erfasst. Der Fahrzeugführer war aus Richtung Umpferstedt unterwegs, als das Tier plötzlich von rechts nach links über die Straße lief. Trotz eines Bremsversuchs konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Das verletzte Reh flüchtete zunächst in ein angrenzendes Feld. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten das schwer verletzte Tier schließlich mittels Schusswaffengebrauch von seinem Leiden erlösen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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