Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlene Kennzeichen sichergestellt - Tatverdächtiger in Weimar festgestellt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags konnten Polizeibeamte in der Carl-August-Allee in Weimar einen Mann kontrollieren, der zwei gestohlene Kennzeichentafeln mit sich führte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Kennzeichen zuvor gewaltsam aus den Halterungen zweier geparkter Fahrzeuge im Bereich der Carl-August-Allee entwendet. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Der Tatverdächtige ließ sich vor Ort nicht zu der Sache ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell