Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehleinschätzung beim Überholen führt zu Verkehrsunfall

Saale-Holzland (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es zwischen Trotz und Rauschwitz zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Verletzt wurde dabei niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein in Richtung Rauschwitz fahrender Pkw rund 300 Meter vor dem Ortseingang Rauschwitz ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dabei schätzte der Fahrer den Abstand zum entgegenkommenden Verkehr falsch ein. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wichen beide Fahrzeugführer auf den Grünstreifen aus. Dennoch kam es zu einer Berührung der linken Außenspiegel beider Fahrzeuge. An den Pkw entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, verletzt wurde niemand.

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