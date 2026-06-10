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Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Taschendiebin?

Herne (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Taschendiebin?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/206169

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung bereits geklärt und durch das LKA gelöscht.

Die auf den Fotos abgebildete Frau soll am 7. Januar 2026 gegen 12.40 Uhr in einem Geschäft an der Bahnhofstraße 25 in Herne eine Geldbörse aus der Handtasche einer Kundin entwendet haben.

Das Regionalkommissariat ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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