Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei kommt Busfahrerin zur Hilfe

Saale-Holzland (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Mittwochnachmittag in einem Linienbus an der Haltestelle Milda für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach Angaben der Busfahrerin hatte es sich der Fahrgast mit einer Flasche Alkohol und mehreren Brötchen im Bus bequem gemacht und weigerte sich, das Fahrzeug an der Endhaltestelle zu verlassen. Auf die Ansprache der Busfahrerin reagierte der Mann verbal aggressiv. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Nach eigenen Angaben hatte er bereits rund drei Viertel einer Flasche Wodka konsumiert. Er wurde schließlich aus dem Bus begleitet. Straftaten wurden nicht festgestellt.

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