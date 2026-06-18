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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Rangieren Grundstücksmauer beschädigt

Jena (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Mittwochmittag in der Siedlung Sonnenblick in Jena. Ein Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren die Mauer eines Privatgrundstücks. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Fahrer sein Fahrzeug rückwärts zurück und stieß dabei gegen die Grundstücksmauer. Dadurch entstand Sachschaden an der Mauer. Der Vorfall wurde zunächst gemeldet, nachdem an der Unfallstelle Teile eines Rücklichts aufgefunden worden waren. Der Verursacher konnte bis dato nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt der ID Jena entgegen (03641 - 810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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