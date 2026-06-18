Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mitarbeiter stellen jugendliche Ladendiebe

Jena (ots)

Zwei jugendliche Tatverdächtige sind am Mittwochnachmittag nach einem Ladendiebstahl in einem Geschäft im Steinweg in Jena von Mitarbeitern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte einer der Jugendlichen den Ladeninhaber gezielt in ein Gespräch, während sein Begleiter Spielwaren im Wert von rund 190 Euro aus der Auslage nahm und in einem Rucksack verstaute. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und hielt beide Tatverdächtigen fest. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme fanden die Polizeibeamten im Rucksack eines der Jugendlichen zudem zwei Bücher im Wert von etwa 109 Euro, die mutmaßlich aus einem weiteren Diebstahl stammten. Diese konnten dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

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