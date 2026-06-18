LPI-J: Auf frischer Tat ertappt
Apolda (ots)
Gestern, gegen 13:30 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann dabei erwischt, wie er mehrere Flaschen Bier in einem Discounter in Apolda stehlen wollte. Der Mann wurde dabei beobachtet, wie er das Bier in seinen Rucksack steckte und den Einkaufsmarkt ohne zu bezahlen verlassen wollte. Der 49-Jährige wurde aufgehalten und es wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet
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