Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bezug: Medieninformation vom 28.05.2026

Jena (ots)

Ein nahezu vollständig ausgeschlachtetes E-Bike ist am Mittwochmittag im Bereich Camburger Straße in Jena aufgefunden worden. Das Fahrrad lag hinter einer Tankstelle in der Nähe des Tunnels in Richtung Jena-Ost. An dem weißen E-Bike der Marke LIQ fehlten unter anderem beide Räder, der Akku sowie der Sattel. Aufgrund des hochwertigen Rahmens geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich möglicherweise um Diebesgut handeln könnte. Eine Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab bislang jedoch keinen Treffer. Der verbliebene Fahrradrahmen wurde sichergestellt. Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des E-Bikes geben können, sich bei der Polizei Jena zu melden (03641 - 810 , id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell