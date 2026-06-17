Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrt ohne Versicherungsschutz festgestellt

Apolda (ots)

Im Rahmen polizeilicher Maßnahmen wurde am Tannenweg in Apolda ein Pkw kontrolliert. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Die Überprüfung ergab, dass der Versicherungsschutz bereits seit Oktober 2025 abgelaufen war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurden die Kennzeichen vor Ort entstempelt und die Zulassung des Fahrzeugs entwertet.

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