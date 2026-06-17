PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrt ohne Versicherungsschutz festgestellt

Apolda (ots)

Im Rahmen polizeilicher Maßnahmen wurde am Tannenweg in Apolda ein Pkw kontrolliert. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Die Überprüfung ergab, dass der Versicherungsschutz bereits seit Oktober 2025 abgelaufen war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurden die Kennzeichen vor Ort entstempelt und die Zulassung des Fahrzeugs entwertet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 09:06

    LPI-J: Überholmanöver endet mit Kollision

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Ein missglücktes Überholmanöver hat am Dienstagmittag auf der Tannrodaer Straße bei Bad Berka zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Taxifahrer die Tannrodaer Straße in Richtung Tannroda. Als er eine vorausfahrende Kehrmaschine überholen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Pkw. In der ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 09:05

    LPI-J: Unfallflucht nach Sturz mit Pedelec - Drogentest positiv

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Ein 35-jähriger Radfahrer hat am Dienstagmorgen in der Marcel-Paul-Straße in Weimar einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Pedelec einen Gehweg und wollte im Bereich eines Parkplatzes mehrere Treppenstufen hinunterfahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren