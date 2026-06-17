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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht nach Sturz mit Pedelec - Drogentest positiv

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Ein 35-jähriger Radfahrer hat am Dienstagmorgen in der Marcel-Paul-Straße in Weimar einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Pedelec einen Gehweg und wollte im Bereich eines Parkplatzes mehrere Treppenstufen hinunterfahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und prallte gegen einen geparkten Skoda. Trotz des verursachten Unfalls entfernte sich der Mann zunächst vom Unfallort. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er jedoch kurze Zeit später im Nahbereich durch Polizeibeamte festgestellt und identifiziert werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. An dem Pkw sowie am Pedelec entstand Sachschaden. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Gegen den 35-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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