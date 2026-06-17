Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gera und der LPI Jena Bezug: Medieninformation vom 28.05.2026

Saale-Holzland (ots)

Ermittlungen wegen mutmaßlicher Sexualstraftat in Bad Klosterlausnitz vom 26.05.2026 - Fahndungserfolg in Südengland

Vom 05.06.2026 auf den 06.06.2026 endete die Intensivfahndung der KPI Jena nach dem flüchtigen Tatverdächtigen eines mutmaßlichen Sexualdeliktes in Bad Klosterlausnitz vom 26.05.2026.

Unter dem Arbeitstitel "Der Mann mit den 1000 Namen" mussten die Ermittler der KPI Jena zunächst die wahre Identität des Mannes feststellen. In dieser Zeit flüchtete der 30-jährige Iraker über Frankfurt a.M., Belgien und Frankreich nach England. Die Jenaer Fahnder wurden dabei in bewährter Manier auch von der Zielfahndung des Thüringer Landeskriminalamtes unterstützt. Dank der engen Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaft Gera mit nationalen und internationalen Justiz- und Polizeibehörden konnte der mit europäischem Haftbefehl Gesuchte schließlich lokalisiert werden. Englische Fahnder nahmen den Mann schließlich in einem kleinen Ort in Südengland fest. Derzeit wird die Auslieferung nach Deutschland vorbereitet.

Der gegen einen 29-jährigen syrischen Tatverdächtigen erlassene Haftbefehl musste aufgehoben werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ließ sich der dringende Tatverdacht nicht aufrechterhalten.

Die Ermittlungen dauern nach wie vor an. Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

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