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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsche Polizeibeamtin erbeutet Bargeld und Schmuck

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Eine 85-jährige Seniorin aus Weimar wurde am Dienstag Opfer einer Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 13.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Frau einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin. Diese schilderte, dass in der Nachbarschaft eine Diebesbande aktiv sei und bereits mehrere Tatverdächtige festgenommen worden seien. Bei einem der Festgenommenen habe man angeblich einen Zettel mit dem Namen und der Anschrift der Geschädigten gefunden. Zum Schutz ihres Vermögens wurde die Frau aufgefordert, Bargeld, Schmuck und ihre EC-Karte in einem Beutel zu verstauen und diesen in einem Topf vor ihrer Haustür abzulegen. Während die Seniorin über einen längeren Zeitraum telefonisch beschäftigt und angewiesen wurde, in ihrer Wohnung zu bleiben, holte ein unbekannter Täter den Beutel unbemerkt vor dem Haus ab. Erst später bemerkte die Geschädigte den Betrug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Polizeibeamte fordern niemals telefonisch dazu auf, Geld, Wertsachen oder Bankkarten zur Sicherung herauszugeben oder vor die Haustür zu legen. Wer entsprechende Anrufe erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und die örtliche Polizeidienststelle kontaktieren. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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