Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überholmanöver endet mit Kollision

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Dienstagmittag auf der Tannrodaer Straße bei Bad Berka zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Taxifahrer die Tannrodaer Straße in Richtung Tannroda. Als er eine vorausfahrende Kehrmaschine überholen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Pkw. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden an beiden Pkw die Airbags ausgelöst. Ein Fahrzeug geriet zudem gegen die Betonleitplanke der Gegenfahrbahn. Die beiden Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Ein Fahrgast im Taxi blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem liefen Betriebsstoffe aus. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten und der Fahrbahnreinigung musste die Tannrodaer Straße zeitweise voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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