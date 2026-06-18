Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto macht sich selbstständig

Apolda (ots)

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Jenaer Straße in Apolda kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann hat sein Auto dort auf einer leicht abschüssigen Fläche abgestellt. Vermutlich hat der Mann die Handbremse nicht ordentlich angezogen, so dass der Pkw auf ein anderes Auto rollte. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand

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