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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Manipuliertes Kleinkraftrad aus dem Verkehr gezogen

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte im Auenweg in Kranichfeld den Fahrer eines Kleinkraftrades. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Zudem war ein Versicherungskennzeichen angebracht, das nicht für das Fahrzeug ausgegeben worden war und aus dem Versicherungsjahr 1996 stammte. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass an dem Kleinkraftrad technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Unter anderem waren ein anderer Zylinderkopf sowie eine geänderte Auspuffanlage verbaut, wodurch sich möglicherweise die Fahrzeugklasse verändert hatte. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab zudem einen Wert von 0,71 Promille. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann unkooperativ und versuchte zu flüchten, weshalb ihm Handfesseln angelegt wurden. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt und durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Gegen den Fahrer wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahrens ohne Zulassung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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