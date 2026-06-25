Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsbehinderung auf der A 6 - Schwertransporter in Baustellenbereich festgefahren, PM Nr. 3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6301671 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6301805), hat sich auf der Bundesautobahn A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen im Bereich einer Baustelle ein Schwertransporter festgefahren.

Entgegen der zuvor angekündigten Vollsperrung der Richtungsfahrbahn von Mannheim kommend in Richtung Heilbronn ist im Rahmen der laufenden Bergungsarbeiten am festgefahrenen Schwertransporter lediglich eine Sperrung des rechten Fahrstreifens sowie der Anschlussstelle Schwetzingen erforderlich. Der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn bleibt weiterhin befahrbar.

Es wird nachberichtet, sobald die Maßnahme abgeschlossen ist.

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