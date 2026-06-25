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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsbehinderung auf der A 6 - Schwertransporter in Baustellenbereich festgefahren, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6301671), hat sich auf der Bundesautobahn A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen im Bereich einer Baustelle ein Schwertransporter festgefahren.

Im Zusammenhang mit diesem laufen derzeit Bergungsmaßnahmen. Ursache für das Festfahren ist, dass der Schwertransporter aufgrund seiner Breite den im Baustellenbereich verengten Fahrbahnabschnitt nicht passieren konnte. Mittels eines Kranfahrzeugs werden die Betonleitwände, die den Baustellenbereich absperren, versetzt, um dem Schwertransporter im Idealfall die Weiterfahrt zu ermöglichen.

Für die Dauer dieser Maßnahme werden die Anschlussstelle Schwetzingen sowie die Richtungsfahrbahn von Mannheim kommend in Richtung Heilbronn voll gesperrt. Die Gegenfahrbahn in Richtung Mannheim ist von der Sperrung nicht betroffen.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden weiterhin gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren beziehungsweise alternative Strecken zu nutzen.

Es wird nachberichtet, sobald die Maßnahme abgeschlossen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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