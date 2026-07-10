Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

E-Scooter-Fahrer mit über drei Promille unterwegs

Strafrechtliche Konsequenzen erwarten einen 46-Jährigen, der am Donnerstagnachmittag mit über drei Promille auf seinem E-Scooter im Stadtgebiet unterwegs war. Eine Zeugin verständigte die Polizei, nachdem ihr die unsichere Fahrweise des Mannes aufgefallen war. Die Beamten trafen den 46-Jährigen in der Folge stark alkoholisiert neben seinem Scooter liegend an, ein Vortest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Da der E-Scooter offenbar nicht versichert ist, wird der 46-Jährige bei der Staatsanwaltschaft neben dem Vorwurf der Trunkenheit im Straßenverkehr auch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Den E-Scooter stellten die Polizisten sicher.

Ravensburg

Falsche Bankmitarbeiter räumen Konto ab

Über 2.000 Euro hat ein 52-Jähriger am Mittwoch an bislang unbekannte Betrüger verloren. Ein angeblicher Mitarbeiter der Betrugsabteilung der Hausbank des Opfers kontaktierte dieses telefonisch und gab an, dass es unberechtigte Abbuchungen von dessen Konto gab. Um das Geld zurückzubuchen, benötige der falsche Bankmitarbeiter die Herausgabe mehrerer Transaktionsnummern. Der 52-Jährige gab die Nummern heraus, in der Annahme, es sei ein Mitarbeiter seiner Hausbank. Erst im Nachhinein stellte er fest, dass er Opfer eines Betrügers geworden ist und erstattete bei der Polizei Anzeige. Die Beamten weisen darauf hin, dass Bankangestellte ihre Kunden niemals zur Herausgabe der TAN-Nummern bitten. Beenden Sie zweifelhafte Anrufe sofort und nehmen sie unter den Ihnen bekannten Telefonnummern Kontakt zu Ihrer Hausbank auf. Betrüger nutzen technische Möglichkeiten, um im Display die Rufnummer der Banken anzuzeigen. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Weingarten

Geparkten Wagen erheblich beschädigt

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker nach der Kollision mit einem geparkten BMW in der Herknerstraße davongefahren. Der Unbekannte kollidierte ersten Erkenntnissen der Ermittler des Polizeireviers Weingarten zufolge zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr mit der linken Seite des BMW. Dabei wurde der Wagen so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Den Sachschaden beziffern die Polizisten auf rund 5.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss weiter. Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei zu melden.

Bodnegg

Entgegenkommenden übersehen - Unfall

Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 6.30 Uhr auf der B 32 entstanden. Ein 56-jähriger Seat-Fahrer wollte auf Höhe Korb nach links abbiegen und übersah offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne den Honda eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 30-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Wagen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Abschleppdienst lud die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge auf. Zur Reinigung der mit Betriebsstoffen verunreinigten Fahrbahn rückte die Straßenmeisterei an.

Isny

Polizei kontrolliert berauschten Fahrer mit gestohlenem E-Scooter

Als gestohlen gemeldet war der E-Scooter, mit dem ein 27-Jähriger am Donnerstagmittag im Stadtgebiet unterwegs war. Als der 27-Jährige eine Streife des Polizeipostens Isny erblickte, stellte er den Scooter sofort ab und ging in ein Geschäft. Da den Beamten das Verhalten merkwürdig vorkam, nahmen sie den E-Scooter unter die Lupe und stellten fest, dass dieser im angrenzenden bayerischen Gebiet gestohlen worden war. Als der 27-Jährige wenig später zurückkehrte, bemerkten die Polizisten bei ihm deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss. Nachdem ein Vortest positiv auf THC angeschlagen hatte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt. Auf den 27-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen des Diebstahls sowie eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Isny

Graffiti-Sprayer unterwegs

Politisch links gerichtete Schmierereien haben bislang unbekannte Täter mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtgebiet aufgesprüht. Die Schmierfinken hinterließen ihre Botschaften in einer Tiefgarage, am Busbahnhof sowie im Kurpark und verursachten dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Isny bittet unter Tel. 07562/97655-0 um Hinweise zu den Tätern.

Leutkirch

Unbekannte versperren Frau den Weg

Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung hat die Polizei eingeleitet, nachdem drei bislang unbekannte Männer einer 60-Jährigen am Donnerstagnachmittag in der Bauhofgasse Geld abgenommen haben sollen. Die Frau war eigenen Angaben zufolge gegen 14.30 Uhr mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sich ihr das Trio in den Weg stellte. In bedrohlicher Weise forderte einer der Täter die Frau auf, Geld und Wertsachen herauszugeben. Die 60-Jährige händigte daraufhin Bargeld aus. Als sie mit ihrem Smartphone Hilfe holen wollte, versuchte der Täter, ihr dieses aus der Hand zu nehmen. Die Frau konnte dies jedoch verhindern und fuhr mit ihrem Fahrrad weg. Erst am Abend verständigte sie die Polizei über den Vorfall. Die Ermittler bitten nun etwaige Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den drei dunkelhäutigen Tätern geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden. Das Trio war zur Tatzeit offenbar deutlich alkoholisiert. Einer der Männer war etwa 45 Jahre alt und mit einer dunklen Hose mit Punkte- oder Blumenmuster bekleidet. Seine beiden Komplizen sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein.

Leutkirch

Radfahrer quert Straße und wird von Auto erfasst

Leicht verletzt wurde ein 14-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 16 Uhr in der Unteren Grabenstraße. Angaben einer 32-jährigen MG-Fahrerin zufolge soll der Jugendliche die Fahrbahn vom Kronengässle kommend auf Höhe der dortigen Verkehrsinsel gequert haben, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei prallte er in die rechte Seite des Pkw und stürzte. Der Teenager wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf gut 2.000 Euro beziffert.

Bad Wurzach

Unter Drogen und ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs

Weil er augenscheinlich ohne Versicherungskennzeichen auf seinem E-Scooter unterwegs war, hat eine Streife des Polizeireviers Leutkirch am Donnerstagabend einen 24-Jährigen im Stadtgebiet gestoppt. Dabei stellten die Beamten das ungültige Kennzeichen am Lenker des Scooters fest. Bei der Kontrolle wies der Mann zudem deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss auf, ein Vortest verlief positiv auf THC. Der 24-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Weiterfahren durfte er selbstverständlich nicht. Auf den Mann kommen nun strafrechtliche Konsequenzen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein empfindliches Bußgeld zu.

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