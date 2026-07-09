Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn am Bodensee / B31

Pedale verwechselt - Kettenreaktion auf der Bundesstraße

Rund 22.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr auf der B31. Eine 22-jährige Opel-Fahrerin verwechselte das Gas- mit dem Bremspedal und leitete eine Vollbremsung ein. Ein nachfolgender 39-jähriger Tesla-Fahrer versuchte zwar auszuweichen, streifte jedoch das Heck des Opels. Eine dahinterfahrende 26-jährige Lenkerin eines Mercedes-Sprinters konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte frontal in das Heck des Teslas. Alle Beteiligten blieben nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst unverletzt. Der Tesla und der Sprinter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausliefen, war die Feuerwehr zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Hierfür musste die B31 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Kressbronn am Bodensee

Aufmerksame Zeugen stoppen betrunkene Unfallverursacherin

Weil sie deutlich zu viel Alkohol konsumiert hatte, hat eine 72-jährige VW-Fahrerin am Mittwochabend einen Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Argenstraße verursacht. Beim Einfahren auf das Gelände prallte die Seniorin frontal gegen einen geparkten Motorroller. Der Zweiradroller flog dadurch gegen einen danebenstehenden 18-Jährigen, der leichte Verletzungen erlitt und im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt nach dem Zusammenstoß unbeirrt fort. Aufmerksame Zeugen reagierten jedoch sofort, stoppten die Frau und übergaben sie der alarmierten Polizei. Ein Alkoholtest ergab bei der 72-jährigen einen Wert von über 2,5 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein sowie die Autoschlüssel der Seniorin noch vor Ort. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen fahrlässiger Köperverletzung ermittelt.

Kressbronn am Bodensee

Rennradfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 65-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 12.15 Uhr erlitten. Eine 83-jährige Golf-Lenkerin bog von der Friedrichshafener Straße nach links in die Säntisstraße ab. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Radler, der auf dem markierten Radweg unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung prallte der 65-Jährige frontal gegen das Auto und stürzte über die Motorhaube auf die Straße. Ein getragener Sturzhelm verhinderte vermutlich Schlimmeres. Der Mann wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

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