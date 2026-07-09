Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Nach Zusammenstoß mit E-Scooter leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 67-jährige Fußgängerin am Mittwochnachmittag im Seepark beim Zusammenstoß mit einem E-Scooter. Gegen 16.45 Uhr befuhr der 14-jährige Lenker des Elektrokleinstfahrzeugs mit einem widerrechtlich mitfahrenden gleichaltrigen Sozius den Fußweg von der Minigolfanlage in Richtung Bootshaus und kollidierte dabei mutmaßlich aus Unachtsamkeit mit der in dieselbe Richtung laufenden Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß stürzten alle drei. Während die beiden Jugendlichen nach derzeitigem Stand unverletzt blieben, wurde die 67-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Pfullendorf

Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Pfullendorf zu einer Unfallflucht vom Dienstagnachmittag. Im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Parken einen vor einem Lebensmitteldiscounter in der Otterswanger Straße abgestellten Cupra gerammt und anschließend den Unfallort unerlaubt verlassen. Der am hinteren linken Kotflügel angerichtete Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07552/2016-0 erbeten.

Hohentengen-Enzkofen

Feuerwehreinsatz nach Akkubrand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts hat sich am Mittwochnachmittag auf dem Recyclinghof im Schützenweg ein Akku entzündet und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Akku lag mit weiteren Batterien auf einem Tisch zur Trennung von Elektrogeräten und geriet kurz nach 14 Uhr in Brand. Nachdem eine Zeugin die Feuerwehr verständigt hatte, konnte das Feuer, das sich auf weitere Akkus und einen danebenstehenden Mülleimer ausgebreitet hatte, schnell gelöscht werden. Der Schaden dürfte eher gering ausgefallen sein.

Mengen

Unter Drogen und mit nicht zugelassenem E-Scooter unterwegs

Mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Mengen am Mittwochvormittag kontrolliert wurde. Den Beamten war das Gefährt aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichens aufgefallen. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung ergaben sich zudem Anhaltspunkte für den Drogeneinfluss. Nachdem der 26-Jährige einen Vortest ablehnte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Deren Auswertung entscheidet nun über den Fortgang des eingeleiteten Bußgeldverfahrens. Zudem muss sich der Mann wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten.

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