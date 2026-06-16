PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Neugeborenes in Park ausgesetzt

Trier (ots)

Am Samstagabend, dem 13. Juni, gegen 21:20 Uhr, setzte eine 21-Jährige ihr drei Tage altes Baby im Trierer Nells Park aus.

Zeugen bemerkten den im Gebüsch abgelegten männlichen Säugling, verständigten Rettungsdienst und Polizei und versorgten das Kind bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Kurz zuvor haben die Zeugen eine junge Frau in der Nähe beobachtet. Diese konnte im Rahmen der sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Es handelte sich um die 21-jährige Kindsmutter. Das Kind wurde zunächst zur Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus verbracht und ist wohlauf und wurde durch das Jugendamt in Obhut genommen.

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten Aussetzung in Tateinheit mit versuchtem Totschlag gegen die 21-Jährige. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren