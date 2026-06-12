Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verstöße gegen Maße weiter steigend - Weiterfahrten wurden untersagt

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Hochscheid/B-327 (ots)

Am Mittwoch, den 10.06.2026 stoppten Beamte der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidium Trier bei Hochscheid Sattelzüge, welche gegen die zulässigen Maße verstießen. Dabei stellen die Beamten in letzter Zeit, wie bei den Überladungen, eine ansteigende Zahl von Verstößen gegen die zulässigen Maße fest. Zunächst wurde ein mit Hackschnitzel beladener Sattelzug gestoppt, bei dem die Beamten eine Gesamthöhe von 4,20 Meter feststellten. Erst vergangene Woche hatten die Beamten einen Sattelzug der gleichen Firma an gleicher Stelle gestoppt, bei dem eine Gesamthöhe von 4,26m festgestellt worden ist. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und beide Sattelzüge mussten zurück zum Beladeort, wo ein Teil der Ladung wieder abgeladen wurde und so die erlaubten 4 Meter Gesamthöhe erreicht werden konnte. Erst danach wurde die Weiterfahrt wieder gestattet. Am Mittwochnachmittag wurden ein Lkw-Zug angehalten, welcher zwei neuwertige Sattelzugmaschinen von den Niederlanden nach Badem-Württemberg transportieren wollte. Auch hier stellten die Beamten fest, dass dieser die maximal zulässigen vier Meter Höhe überschritten hatte. Nach Umsetzung der Ladung konnte die Weiterfahrt genehmigt werden. Da die Fahrer in allen Fällen keine Ausnahmegenehmigungen vorweisen konnten, wird gegen sie jeweils Bußgeldverfahren eingeleitet. In den beiden ersten Fällen wird gegen das Unternehmen neben den Bußgeldverfahren ein Verfahren eingeleitet, wonach der Gewinn und der Frachterlös eingezogen werden kann.

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