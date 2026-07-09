Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Hallenbrand fordert hohen Sachschaden

Leibertingen-Thalheim/Landkreis Sigmaringen (ots)

Ein Hallenbrand hat am Donnerstagnachmittag im Leibertinger Ortsteil Thalheim hohen Sachschaden angerichtet. Das Feuer war gegen 15.30 Uhr auf dem Dach einer Garagenhalle im Bereich der dortigen Photovoltaik-Anlage ausgebrochen. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf die gesamte Halle aus und griff trotz eines umfangreichen Löschangriffs der örtlichen Feuerwehren auch auf den Dachstuhl des unmittelbar angebauten Wohnhauses über. Die Halle wurde durch den Brand vollständig zerstört, das Wohnhaus durch die Brandeinwirkung so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es zunächst unbewohnbar wurde. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf über 500.000 Euro geschätzt. Nach bisherigem Stand wurde niemand verletzt. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, derzeit scheint ein technischer Defekt im Bereich der Elektrik wahrscheinlich. Die Löschmaßnahmen werden noch bis in die Abendstunden andauern.

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