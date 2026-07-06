Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einladung zum Präventionsstand "Sicher unterwegs mit dem E-Scooter"

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Wiesbaden (ots)

Einladung zum Präventionsstand "Sicher unterwegs mit dem E-Scooter", Wiesbaden-Mitte, Mauritiusplatz, Mittwoch, 08.07.2026, 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(kq)Die Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Westhessen lädt am Mittwoch, den 08.07.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr zu einem Präventionsstand rund um das Thema E-Scooter ein.

Der Stand wird auf dem Mauritiusplatz, im Bereich vor dem ehemaligen "New Yorker", aufgebaut. Ziel der Aktion ist es, insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene über die sichere und regelkonforme Nutzung von E-Scootern zu informieren. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die geltenden Verkehrsregeln, typische Unfallgefahren sowie mögliche rechtliche Folgen bei Verstößen.

Als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vor Ort stehen Polizeihauptkommissar Samir Abasi und Polizeihauptkommissarin Stephanie Barone von der Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Westhessen sowie der Jugendkoordinator der Polizeidirektion Wiesbaden Polizeioberkommissar Lukas Rauch und Polizeioberkommissar Stefan Krollmann vom Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden zur Verfügung.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, insbesondere junge Verkehrsteilnehmende, sind herzlich eingeladen, sich vor Ort zu informieren und mit den Beraterinnen und Beratern ins Gespräch zu kommen.

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