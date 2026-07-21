Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim-Wagenstadt: Verkehrsunfall mit verletzten Personen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 20.07.2026, gegen 17.40 Uhr, kam es zwischen Wagenstadt und Kenzingen im Bereich der Einmündung der L 106 und der K 5115 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete die Autofahrerin an der Einmündung die Vorfahrt des Kleintransporters und kollidierte mit diesem.

Durch die Kollision wurde die Autofahrerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Der Fahrer des Kleintransporters sowie ein im Fahrzeug befindliches Kind wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gebracht. Ob und in welchem Umfang beide durch den Unfall verletzt wurden, ist derzeit noch unklar.

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