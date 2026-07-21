POL-FR: Ühlingen-Birkendorf
Untermettingen: Flächenbrand
Freiburg (ots)
Am Montag, 20.07.2026, wurde gegen 20:30 Uhr ein Flächenbrand im Hochrain in Untermettingen gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte eine weitere Ausbreitung verhindern. Es brannte eine Fläche von etwa 150 m² Wiese. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.
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