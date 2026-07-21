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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf
Untermettingen: Flächenbrand

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.07.2026, wurde gegen 20:30 Uhr ein Flächenbrand im Hochrain in Untermettingen gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte eine weitere Ausbreitung verhindern. Es brannte eine Fläche von etwa 150 m² Wiese. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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