Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Räuberischer Diebstahl: Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Krefeld (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Polizei nach zwei Verdächtigen, die am 16. Juli 2025 in einem Drogeriemarkt auf der Hochstraße Waren im dreistelligen Wert gestohlen haben. Die Frau und der Mann hatten verschiedene Kosmetikprodukte aus den Regalen genommen und in der präparierten Kleidung der Frau versteckt. Danach waren die beiden vor einem Mitarbeiter des Geschäfts geflüchtet; dabei hatte der Mann den Angestellten bedroht und eine unbekannte Substanz in seine Richtung gesprüht.

Wer kennt die beiden auf dem Foto abgebildeten Personen? Hinweise bitte an die Polizei über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder über 02151-6340.

Das Foto finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/204538 (156)

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