Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sondereinsatz am Grotenburg-Stadion

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (21. Mai 2026) führte die Polizei Krefeld im Rahmen einer Fortbildung des LAFP (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten) gemeinsam mit dem Zoll sowie der Stadt Krefeld an der Berliner Straße einen Sondereinsatz zu Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch. Zwischen 11 und 16.30 Uhr kontrollierten die Beamten über 100 Fahrzeuge und rund 160 Verkehrsteilnehmer. Bei sechs Personen bestand der Verdacht, dass sie Alkohol oder Drogen konsumiert hatten, sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr unter Einfluss berauschender Mittel. Ein Verkehrsteilnehmer hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Zweimal gab es Probleme mit der Ladungssicherung. Vier Fahrzeuge hatten technische Mängel - drei von ihnen mussten abgeschleppt werden. Ein Fahrer hatte während der Fahrt das Smartphone am Ohr. Daneben ahndeten die eingesetzten Kräfte Verstöße gegen die Gurtpflicht, die Kindersicherung sowie gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung. (155)

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