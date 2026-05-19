Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Täter entreißen Frau Goldkette - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Eine 63-Jährige wartete am Montagnachmittag gegen 13:30 Uhr auf dem Beifahrersitz eines Autos auf ihre Schwester, die kurzzeitig in einen Kiosk gegangen war. Das Auto stand auf einem Privatparkplatz zwischen den Häusern Siempelkampstraße 5 und Hülser Straße 540, als neben ihr ein schwarzer Pkw mit drei Insassen hielt. Während der Fahrer im Auto sitzen blieb, stiegen eine Frau und ein Mann aus und fragten die 63-Jährige durch die geöffnete Fensterscheibe, ob sie ihr Mobiltelefon benutzen dürften, da sie einen Notfall hätten. Als die Frau das verneinte, griff ihr die andere Frau an den Hals und entriss ihr die Goldkette. Danach stiegen sie wieder in den schwarzen Pkw und flüchteten mit der Beute in Richtung Mevissenstraße. Sie beschrieb die flüchtigen Täter wie folgt: Der Mann war 1,70 bis 1,75 Meter groß und dick/kräftig. Er trug braune Haare und hatte grüne Augen. Er hatte laut der Zeugin augenscheinlich ein osteuropäisches Erscheinungsbild und sprach deutsch. Die Frau war ebenfalls 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte eine kräftige/dicke Statur. Sie trug ein schwarzes Kopftuch, einen langen Rock und hatte grüne Augen. Laut der Zeugin sprach sie deutsch. Auch sie hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Pkw oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 in Verbindung zu setzen. (153)

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