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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Raub an Taxifahrer: Täter verliert Smartphone am Tatort

Krefeld (ots)

Bei einem Raub in einem Taxi hat der Täter eine verräterische Spur zurückgelassen: Er hat am Tatort ein Smartphone verloren. In der Nacht auf Dienstag (19. Mai 2026) hatte ein Taxifahrer gegen 0:20 Uhr auf dem Ostwall einen Fahrgast aufgenommen und ihn nach Bockum zur Straße "Am Badezentrum" gefahren. Dort war eine junge Frau zugestiegen, und beide hatten sich zur Kreuzung von Friedrich-Ebert-Straße und Buschstraße bringen lassen. Dort soll der männliche Fahrgast den Taxifahrer attackiert haben, nachdem die Frau die Fahrt bezahlt und das Auto bereits verlassen hatte.

Nachdem der Mann sich entfernt hatte, bemerkte der Taxifahrer, dass sein Portemonnaie samt Ausweisen, Bargeld und Bankkarte fehlten. Dafür fand er in seinem Fahrzeug ein Smartphone, das der Täter im Rahmen der Rangelei verloren hatte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identität des Mannes aufgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Raubs. Der Taxifahrer, ein 64-jähriger Krefelder, wurde leicht verletzt.

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Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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