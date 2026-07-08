Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Dienstagmittag (7. Juli, 12:45 Uhr) ist es auf der Wanheimer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 12-Jähriger schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Kind an einer Fußgängerampel in Höhe der Pauluskirche auf die Fahrbahn und wurde dort von dem schwarzen Dacia Duster einer 75-jährigen Frau erfasst.

Ein Notarzt versorgte den schwer verletzten Jungen noch an der Unfallstelle. Anschließend brachten Rettungskräfte den 12-Jährigen in Begleitung seiner Mutter zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Zu detaillierten Rekonstruktion des Unfallhergangs sperrten die Beamten die Unfallstelle ab. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme befragten die Einsatzkräfte zahlreiche Zeuginnen und Zeugen.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob der Junge womöglich das Rotlicht einer Fußgängerampel missachtet hatte.

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