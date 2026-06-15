Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen - 89 km/h statt erlaubter 40 km/h
Unterwellenborn (ots)
Am Sonntag, den 14.06.2026, führte die Polizei auf der B281 im Bereich Vogelschutz Geschwindigkeitsmessungen durch. In diesem Streckenabschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h.
Insgesamt wurden 1.553 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Beamten 377 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 89 km/h und lag damit mehr als doppelt so hoch wie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.
Die Fahrerin oder der Fahrer des betreffenden Fahrzeugs muss nun mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.
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