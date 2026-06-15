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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen - 89 km/h statt erlaubter 40 km/h

Unterwellenborn (ots)

Am Sonntag, den 14.06.2026, führte die Polizei auf der B281 im Bereich Vogelschutz Geschwindigkeitsmessungen durch. In diesem Streckenabschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h.

Insgesamt wurden 1.553 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Beamten 377 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 89 km/h und lag damit mehr als doppelt so hoch wie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.

Die Fahrerin oder der Fahrer des betreffenden Fahrzeugs muss nun mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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