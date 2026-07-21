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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Vorfahrtsverletzung - Fahrerin von Kleinkraftrad leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.07.2026, gegen 18.25 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung von einem Pkw und einem Kleinkraftrad.

Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Mühlenstraße und bog an der Einmündung zur Hauptstraße nach links ein. Dabei übersah er eine 61-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades, welche die Hauptstraße in Richtung Rümmingen befuhr und nach links in die Mühlenstraße einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und die 61-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz verletzte sich die 61-Jährgie leicht.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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