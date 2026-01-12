Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll deckt Schwarzarbeit im Erzgebirgskreis auf

Bauunternehmerin zu Freiheitsstrafe verurteilt

Erfurt / Chemnitz (ots)

Wegen des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuerhinterziehung hat das Amtsgericht Chemnitz im November 2025 eine 61-jährige Bauunternehmerin aus dem Erzgebirgskreis zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Vollstreckung wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Im Ergebnis der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Chemnitz und des Hauptzollamtes Erfurt konnte der rechtskräftig Verurteilten nachgewiesen werden, dass sie in den Jahren 2018 bis 2022 mindestens 24 Arbeitnehmer "schwarz" beschäftigte, indem sie diese nicht oder nicht vollständig zur Sozialversicherung anmeldete und zu geringe Sozialabgaben und Steuern abführte. Hierdurch ist ein Schaden von rund 543.000 Euro entstanden.

Ausgangspunkt für die Ermittlungen war eine Betriebsprüfung des Zolls. Bei der Sichtung der Geschäftsunterlagen stieß der Zoll auf Unregelmäßigkeiten in der Buchführung der Baufirma.

Die Verurteilte hat sich in der Hauptverhandlung vollumfänglich geständig eingelassen.

