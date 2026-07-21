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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Kleinkraftrad-Roller entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 17.07.2026, 16.00 Uhr bis Montag, 20.07.2026, 08.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft einen roten Kleinkraftrad-Roller der Marke Aprilia. Der Kleinkraftradroller stand verschlossen in der Lörracher Straße in Höhe der Hausnummer 9. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 400 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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