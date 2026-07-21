POL-FR: Steinen: Kleinkraftrad-Roller entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 17.07.2026, 16.00 Uhr bis Montag, 20.07.2026, 08.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft einen roten Kleinkraftrad-Roller der Marke Aprilia. Der Kleinkraftradroller stand verschlossen in der Lörracher Straße in Höhe der Hausnummer 9. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 400 Euro.
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