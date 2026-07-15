Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer in Restaurant

Wuppertal (ots)

In einem Restaurant an der Friedrich-Ebert-Straße in Elberfeld hat es am frühen Morgen gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 2:30 Uhr alarmiert. Im Gastraum gab es Glutnester auf einigen Tischen, die konnten die Einsatzkräfte schnell löschen. Sie stellten außerdem Brandbeschleuniger im Raum fest. Die Tische wurden nach Einsatzende ins Freie gebracht. Es wurde niemand verletzt, am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Schon während der Löscharbeiten nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf.

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