Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand in Mehrparteienhaus führt zu ausgedehnter Rauchentwicklung

Wuppertal (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr in die Straße Bireneichen in Wuppertal-Barmen alarmiert, da es dort zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich eine starke Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoss auf der Rückseite des Gebäudes. Durch die offenstehende Wohnungstür hatte sich der Rauch in den Fluren und im Treppenraum ausgebreitet. Die Brandbekämpfung wurde umgehend eingeleitet. Mehrere Bewohner wurden aus den betroffenen Bereichen aus ihren Wohnungen herausgeführt. Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht, eine davon wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Nach dem Löschen des Brandes wurden die verrauchten Bereiche gelüftet und die angrenzenden Wohnungen auf Schadstoffe kontrolliert. Die Brandwohnung ist unbewohnbar, der Bewohner kann bei Bekannten unterkommen. Alle anderen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften zwei Stunden lang im Einsatz. Die Polizei ermittelt die Brandursache und die Schadenshöhe.

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