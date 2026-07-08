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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Entwarnung nach Brand am Bildhauer-Atelier

Wuppertal (ots)

Nach dem nächtlichen Einsatz am Atelier des Bildhauers Tony Cragg (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6310213) haben die Umweltbehörden Entwarnung gegeben. Die Baustoffe, die in einem Container neben der Halle lagerten, waren entgegen den ersten Annahmen nicht asbesthaltig. Gleiches gilt für die teilweise abgebrannte Fassade der Halle. Es besteht demzufolge keine Gefahr für die Umwelt rund um die Einsatzstelle. Der Einsatz der Feuerwehr Wuppertal ist beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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