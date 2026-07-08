FW-W: Entwarnung nach Brand am Bildhauer-Atelier

Wuppertal (ots) - Wie schon am Samstag (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6303500) gab es auch am Sonntag außergewöhnlich viele Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst in Wuppertal. Insgesamt war das Aufkommen fast doppelt so hoch, wie an Wochenenden üblich. Wegen der erwarteten hohen Temperaturen hatte die Feuerwehr schon vorab mehr Fahrzeuge und Personal eingeplant. Diese Maßnahme erwies sich als richtig. Die Besetzungen der ...

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