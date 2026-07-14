Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Arbeitsbühne kippt um - zwei Schwerverletzte

Wuppertal (ots)

Bei einem Unfall mit einer Arbeitsbühne sind am Vormittag im Gewerbegebiet Ronsdorf zwei Männer schwer verletzt worden. Die beiden arbeiteten in fünf Metern Höhe an den Jalousien eines Firmengebäudes an der Otto-Hahn-Straße. Aus ungeklärter Ursache stürzte das Gerät um, einer der beiden Männer wurde aus dem Korb der Arbeitsbühne herausgeschleudert. Der Rettungsdienst transportierte die beiden Verletzten nach Erstversorgung vor Ort in Wuppertaler Krankenhäuser.

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