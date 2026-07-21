POL-FR: Steinen: Jugendlicher mit nicht zulassungsfähigen E-Scooter unterwegs
Freiburg (ots)
Am Montag, 20.07.2026, kurz nach 14.00 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Bahnhofstraße einen Jugendlichen, welcher mit einem E-Scooter unterwegs war, welcher in Deutschland überhaupt nicht zulassungsfähig ist, da der E-Scooter eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 75 Stundenkilometer aufweist. Ihn erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsfahren wegen dem Verdacht des Fahren ohne Fahrerlaubnis.
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