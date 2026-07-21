POL-FR: Steinen: Jugendlicher mit nicht zulassungsfähigen E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 19.07.2026, gegen 17.40 Uhr, kam ein 29-jähriger Motorradfahrer von der der Landstraße 132 ab. Der Motorradfahrer befuhr die Landstraße von der St. Johannis Breite kommend in Richtung Schallsingen, als er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam und im Bankett stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein ...

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