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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Jugendlicher mit nicht zulassungsfähigen E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.07.2026, kurz nach 14.00 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Bahnhofstraße einen Jugendlichen, welcher mit einem E-Scooter unterwegs war, welcher in Deutschland überhaupt nicht zulassungsfähig ist, da der E-Scooter eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 75 Stundenkilometer aufweist. Ihn erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsfahren wegen dem Verdacht des Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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