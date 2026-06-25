Feuerwehr Heimbach

FW Heimbach: 20.000 qm Feld in Flammen - Feuerwehr in der Mittagshitze gefordert

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Heimbach (ots)

Die Löschgruppen Hergarten und Vlatten sowie die Polizei und das feuerschutztechnische Zentrum aus Stockheim wurden um 12:45 Uhr zu einem Feldbrand in der Nähe der Ortslage Vlatten alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine enorme Rauchentwicklung zu festzustellen, aufgrund derer die Feuerwehren aus Heimbach und Nideggen-Wollersheim sowie später ebenfalls aus Nideggen-Berg nachalarmiert wurden. Eine ständige Wasserversorgung war an der Einsatzstelle nicht gegeben, sodass wasserführende Fahrzeuge benötigt wurden.

Das Feuer konnte sich auf eine Fläche von ca. 20.000 qm ausbreiten. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer von vier Seiten mit insgesamt sechs Rohren bekämpft. Zur Unterstützung der Löscharbeiten war auch ein Landwirt mit einem Grubber im Einsatz.

Nach rund zwei Stunden konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Der Einsatz war aufgrund der vorherrschenden Hitze von rund 35 Grad Celsius eine hohe Belastung für die eingesetzten Kräfte. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden.

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